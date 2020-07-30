Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «бомбящих всех самолетах» вызывало недоумение пользователей Сети.

Ранее у Зеленского во время посещения детской больницы в Киеве спросили, почему новый корпус медучреждения не открыли ко Дню защиты детей.

«Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!» — с сарказмом ответил украинский лидер.

Слова Зеленского, которые ряд украинских СМИ вырвали из контекста, озадачили многих пользователей.

«Что оно мелет…», — написала Виктория Зубенко.

«Почему говорит он, а стыдно мне?» – задалась вопросом Kateryna Pacher.

«Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!» — посоветовала Алиса Станиславовна.

«Фантастический…. Прям как Петя», — добавил Михаил Петренко.

«Мимика жесть», — констатировала Люда Кириллова.