Напевно не кожна людина замислювалася над тим, що для досягнення певних успіхів у своєму житті, необхідно повноцінно і якісно вміти говорити. Так, саме правильна, чітка вимова надзвичайно важлива для навчання, кар’єри та навіть звичайного спілкування в колі сім’ї. Але досить часто люди в дитячому і навіть дорослому віці стикаються з різними проблемами мовлення, а для корекції необхідно звертатись виключно до досвідчених фахівців.
Логопедичний центр “Моватор” – це простір, де маленьким та дорослим пацієнтам допомагають не просто коригувати вимову, а змінити життя на краще. Думати, запитувати, розмірковувати – вчать своїх учнів справжні професіонали, які мають величезний багаж теоретичних знань і практичного досвіду в сфері логопедії.
Коли необхідна логопедична консультація?
Скористатись послугами, які онлайн або офлайн надає логопедичний центр у Києві, варто з багатьох причин.
Для дітей
Заняття з досвідченим логопедом необхідні, якщо:
- У малюка на першому році життя спостерігається затримка щодо мовленнєвих норм.
- Дитина розмовляє, але з’явилися випадки забування, перекручування, плутання слів.
- У віці одного року малюк не може показати на частини тіла, не застосовує жести, не йде на зоровий контакт, може багато плакати.
- В два роки дитина ще зовсім не говорить.
- Мова трирічного малюка невиразна, відсутні речення, словосполучення.
- Ваш чотирирічний син чи донька “захлинається” словами, поспішаючи висловити свою думку, видиху недостатньо для однієї фрази.
- Школяру-першокласнику важко навчатись нарівні з однолітками, він мало говорить, заїкається.
Комунікативні розлади у дітей можуть суттєво впливати на якість життя до дорослішання. Якщо існує підозра, що в дитини наявні мовні порушення, не зволікайте зі зверненням до фахівців, яких в одну високопрофесійну команду об’єднала логопедична студія “Моватор”.
Для дорослих
Справжні професіонали надають допомогу не тільки малечі. Досить часто в “Моватор” звертаються й дорослі пацієнти, які, наприклад потребують:
- Виправлення дефектів мовлення;
- Покращення дикції;
- Реабілітації після черепно-мозкової травми чи інсульту.
Незалежно від віку, кожному пацієнту досвідчений логопед Київ забезпечує індивідуальний підхід і підтримку. Зв’язатися зі спеціалістами логопедичного центру “Моватор” можна, залишивши заявку на зворотній зв’язок безпосередньо на сайті.
