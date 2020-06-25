Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции «Слуга народа», из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, «качественные» или нет у них будут дети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном накануне на сайте ФПУ.

Профсоюзы выразили возмущение позицией Третьяковой, которую она высказала в выступлении на вебинаре, организованном в мае Киевской школой экономики.

Как отмечается, Третьякова привела в пример политику «стерилизации лиц», готовых получать социальную помощь, утверждая, что лучшим официальным курсом в сфере социальной политики будет отказ в пособиях женщинам в случае, когда их дети будут «очень низкого качества».

В своем выступлении Третьякова с одобрением ссылалась в качестве авторитетов на мнения членов британского правительства при Маргарет Тэтчер, а также на политику главы Сингапура Ли Куан Ю, который, по словам депутата, «кастрировал и стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

Позицию Третьяковой профсоюзы назвали «антисоциальной и антигуманной», напомнив, что она начала свою деятельность в должности председателя комитета с поддержки «антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан», исходя из позиции «немного дискриминировать наемного работника».

Профсоюзы указали, что высказывания Третьяковой пропагандируют насилие и идут вразрез с основными положениями Всеобщей декларации прав человека, конституции Украины и программы устойчивого развития страны.

«Председатель Комитета заявляет, что система должна быть такая: «Мы должны защищать не просто простого человека, а ту, которая хочет работать, хочет защищать общество, нашу нацию», отмечая, что такая позиция является ее «философией». Из такого заявления следует, что нетрудоспособные члены нашего общества, в частности лица с инвалидностью, пенсионеры, не будут подпадать под защиту государства», — подчеркнули в ФПУ.