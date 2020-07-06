За стрижкой постоянно следят.

Слониха по кличке Сенгамалам собрала в Сети целый фан-клуб, и все благодаря ее прическе, пишет NDTV.

Сенгамалам с 2003 года живет при храме Раджагопаласуоми в городе Маннаргуди (Индия). За уникальный стиль слонихи все это время отвечает ее тренер мистер Раджагопал.

Фото: TRBRajaa

«Сенгамалам для меня как ребенок. Я хотел, чтобы она выглядела по-особенному. Поэтому я решил отращивать ей волосы», — сказал тренер. Он также добавил, что стрижка возможно только потому, что слоны очень терпеливы и дружелюбны.

Кроме стрижек, уход за слоном включает в себя мойку три раза в день в летний период и минимум раз в день в другие сезоны.

Фото с Сенгамалам собирают тысячи лайков в соцсетях, посетители храма любят ее фотографировать. О модном слоне писали СМИ, в том числе CNN.

Фото: buvan_photography