СПОРТ

Сломавшая коньки Медведева снялась с чемпионата России

15:03 28/12/2019

Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России в Красноярске. Спортсменка на тренировке сломала коньки. В пятницу ей пришлось выступать на испорченной спортивной обуви, сообщает ТАСС.

Медведева опробовала новую пару, но все-таки решила вернуться к своим конькам. По итогам короткой программы Медведева была на пятом месте с 71,08 балла.

20-летняя Евгения Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Ранее на национальном первенстве в Красноярске Алена Косторная побила собственный мировой рекорд.



