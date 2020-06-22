Певица вспомнила, как принимала участие в откровенных фотосессиях

34-летняя Настя Задорожная в последнее время все чаще публикует архивные фото в Instagram. Однако певица не только вызывет чувство ностальгии у поклонников, но и детально рассказывает, как и где были сделаны кадры. Так, она выложила снимок из откровенной фотосессии для журнала «Maxim», который вышел 10 лет назад.

Звезда фильма «Любовь в большом» городе призналась, что терпеть не может ложь, фейк и искуственные съемки. Так, для снимка она позировала обнаженной, а ее грудь едва прикрывали наклеенные голубые цветы. Настя приняла пикантную позу на подвесной качели, продемонстрировав плоский живот и стройные ноги.

Задорожная раскритиковала собственную съемку с юмором. Она отметила, что в нулевые были модными автозагар, пышная укладка и обязательный элемент подобных кадров — томный взгляд в объектив.

«Журнал и стиль съёмки, сразу оговорюсь, тут совершенно не причём. Но если разобраться детально: фотообои, псевдокачельки и «лютики» на скотче. И девочка вся такая «вдохновлённая»,томно смотрит на вентилятор и просит чутка прибавить ветерка, но нет. Слетят «лютики», развалится качелька, кудри придётся укладывать ещё 3 часа»

Настя добавила, что сейчас девушкам намного проще позировать, ведь не приходится застывать в сложной позе надолго.

«Ах да! Позы. С виду очень комфортные и гармоничные. Тут я пожалуй вступлюсь за фильтры: девочки там хоть все и одинаковые с идентичными формами, но хоть не корячишься»

Фото: @stasya_ru