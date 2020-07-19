Судебные заседания по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будут проходить три раза в неделю, следующее слушание состоится в начале 2021 года, сообщает издание «Маарив».

Судебное заседание по делам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и обмане общественного доверия, состоялось в воскресенье в Иерусалимском окружном суде без участия обвиняемых. Заседание касалось технических моментов, в частности судьи должны были решить, сколько заседаний в неделю будет проходить.

«Три раза в неделю, следующее слушание по делам Нетаньяху пройдёт в начале 2021 года», — пишет издание.

Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия премьер-министр Биньямин Нетаньяху, состоялось в конце мая.

Самые серьезные обвинения Нетаньяху — в получении взятки — выдвинуты по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000». «Дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В «деле 2000» речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом». В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.

Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.