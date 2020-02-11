СПОРТ

Следуя за ветром: сноукайтеры покоряют армянские вершины

06:56 11/02/2020

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В Армении группа спортсменов-энтузиастов развивает кайт-спорт. Летом благодаря воздушному змею и доске для серфинга они катаются на озере Севан, а зимой – рассекают снежные просторы. Корреспондент телеканал «МИР 24» Нона Оганесян приобщилась к экстремальному развлечению.

С первого раза сделать это совсем непросто. Каждый раз при порыве ветра я, неподготовленный сноукайтер, падала лицом в снег. Армен Саркисян и Мигран Саакян освоили и «привезли» в Армению несколько видов спорта. Кайтинг – один из них.

«Ух, будем бороздить поля. Сейчас вы увидите, как это происходит», – говорит спортсмен.

Чтобы почувствовать «полет» по земле, потребуется заснеженная местность и ветер, благодаря которому купол кайта начитает двигаться. Чем сильнее ветер, тем больше скорость. Кайт прикрепляется к спортсмену при помощи тросов, поэтому им можно управлять в зависимости от направления ветра.

«Это очень интересное направление, оно как бы дает возможность путешествовать, то есть ты не привязываешься к одному месту. Ты можешь начать в одном месте кайтить и закончить в 10-20 километрах от него. Или можешь по кругу покататься в каком-то направлении и вернуться», – указал кайтер Армен Саркисян.

Благодаря ландшафту Армении ни одна поездка не будет похожа на предыдущую. Сноукайтеры говорят: кататься в горной местности — значит, каждый раз открывать для себя новые пейзажи. Самое запоминающееся в Армении – покорение вершин.

«Зимой подняться за час половину Арагаца – это невероятные ощущения, потому что туда ничего не ездит, не ходит зимой. И только вот, скажем, на сноукайте можно эту красоту увидеть», – отметил кайтер Мигран Саакян.

Чтобы увидеть такую красоту, за день придется заплатить около 75 долларов. В эту стоимость входит час с инструктором, прокат снаряжения, аренда лыж или сноуборда и трансфер из Еревана.





Нона Оганесян