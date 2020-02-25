Следственным комитетом России при содействии управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве была установлена личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, известного как вор в законе Япончик. Сообщение об этом опубликовано на сайте СК РФ 25 февраля.

«Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, который на основании приговора суда с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой убили Иванькова, а также принимал участие в ее перевозке и хранении. В момент совершения убийства он находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией.

Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. По ходатайству следствия суд санкционировал его арест на два месяца.

Ранее, 6 февраля, стало известно, что следователи предъявили обвинения Муртазу Шадании, одному из соучастников убийства Япончика в 2009 году.

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.

В мае 2013 года источники «Известий» в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) рассказали, что осенью 2012 года спецслужбы заметили активность в противоборствующих мафиозных кланах, один из которых возглавлял Аслан Усоян (Дед Хасан), а другой — Тариэл Ониани (Таро). После заключения Ониани объединенную оппозицию возглавили влиятельные законники Джемо Микеладзе (Джемо) и Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский). По мнению приближенных Усояна, именно Ровшан стоял за убийством Вячеслава Иванькова и покушением на Деда Хасана. Усояна убили в результате покушения на него в сентябре 2010 года в Москве.