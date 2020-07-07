Следствие ходатайствовало об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно о задержании Ивана Сафронова. В ФСБ заявили, что работавший советником главы «Роскосмоса» бывший журналист передавал «представителю спецслужбы одной из стран НАТО» данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Следствие обратилось в суд по делу Сафронова, заявила Первовласенко.