Следственные органы решили ограничиться штрафом для актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Преображенского суда Москвы в четверг, 9 января.

Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

По закону судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление легкой или средней тяжести. Размер штрафа определяется с учетом материального положения обвиняемого.

Если суд встанет на сторону Бочкаревой, согласится с позицией следствия и прекратит уголовное дело, то она будет считаться несудимой.

В конце сентября появилась информация о задержании Бочкаревой с 0,69 г кокаина в Москве. Сотрудники автоинспекции остановили машину, за рулем которой была похожая на актрису женщина. Бочкаревой назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

Позже Бочкарева прокомментировала сообщения о том, что она намеренно устроила этот скандал ради пиара. С такой точкой зрения актриса категорически не согласилась, однако поблагодарила всех хейтеров, которые, по ее словам, помогают ей держаться в тонусе.