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Следственный комитет России создал группу для борьбы с фейками о коронавирусе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, глава СКР Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение. Рабочая группа займется предупреждением распространения ложной информации, касающейся ситуации с инфекцией COVID-19 в России. Следователи будут выявлять в интернете и мессенджерах недостоверные данные о количестве заболевших коронавирусом и другую непроверенную информацию, которая будет провоцировать панику среди населения.

Выявленные факты будут оцениваться исходя из действующего уголовно-правового законодательства России.

По состоянию на 26 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных в России увеличилось на 182 человека в сутки. Всего выявлено 840 инфицированных в 56 регионах, полностью выздоровели 9 человек. В оперативном штабе также подтвердили смерть двоих заразившихся, находившихся в подмосковной больнице в Коммунарке.

В Москве коронавирус обнаружили у 136 человек. Таким образом, общее число заболевших в столице составило 546 человек.

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