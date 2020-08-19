Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины во время «пресечения нападения» на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

По данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин совершили нападение «на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия».

«Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами. Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы», — говорится в сообщении ведомства.

Раненый был госпитализирован.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, к сожалению, 19 августа он скончался. Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка», — отмечается в сообщении ведомства.

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