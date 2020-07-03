Следователи предварительно не нашли связи между мужчиной и младенцем, чьи трупы вчера были обнаружены в Москве реке.

Напомним, вчера, 2 июля около 14.00 в нескольких метрах от берега Андреевской набережной спасатели обнаружили труп мужчины, а около 15.00 у берега Воробьевской набережной прохожий обнаружил труп младенца (мальчик не старше 3 месяцев).

Как удалось выяснить «», сыщики установили по камерам видеонаблюдения, что мужчина 29 июня около 18.00 в районе улицы Косыгина вышел из машины один, без ребёнка и через какое-то время оказался в воде. Обстояельства гибели младенца пока неясны.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время будет установлена причина смерти ребёнка.