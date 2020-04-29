Следователь, ведущий дело банды продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ушел на карантин из-за коронавируса. Об этом 29 апреля сообщил РЕН ТВ.

Причиной самоизоляции следователя стало подозрение на заражение COVID-19 одного из подозреваемых по делу. О том, что задержанный инфицирован новым вирусом, сообщал Telegram-канал LifeShot.

24 апреля злоумышленников задержали в Московской области при попытке продажи 100 единиц оборудования на общую сумму 70 млн рублей. Правоохранители в ходе обысков нашли у подозреваемых оставшуюся часть партии. Склад неработающих и нелегальных аппаратов ИВЛ находился в Раменском.

Силовикам удалось перехватить одного из злоумышленников, пытавшегося скрыться, с применением табельного оружия. Позже выяснилось, что ранее мужчина был судим за разбой. Против членов организованной группы возбудили уголовное дело.

Несколько недель назад в Москве поймали мошенников, продававших сотни фальшивых тестов на коронавирус.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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