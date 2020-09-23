Недавно супруги Иванченко приняли решение, что им больше не нужен проект «Дом-2». Юля считает, что в нахождении на телестройке нет смысла, ведь её дочери-школьнице тоже нужна поддержка и внимание родителей за периметром. Кроме этого, её муж Вячеслав начал на поляне злоупотреблять алкогольными напитками, не заботясь о своём здоровье. В эфире шоу «Бородина против Бузовой» от 22 сентября 2020 года мужчине стало плохо настолько, что пришлось прибегнуть к скорой помощи.



Юля также объяснила, что очень недовольна поведением супруга, который не может отказаться от попоек с друзьями, он разочаровывает любимую своим неадекватным поведением и злоупотреблением алкоголя. Такую проблему девушка не хочет решать перед камерами, а собирается разобраться с этим за периметром.



В эфире Бузова предположила, что агрессия Юли основана на том, что девушка воспитывалась в неполной семье. Данную тему так и не получилось раскрыть, а возмущенная Александра Черно сказала, что не хочет обсуждать подобные темы, когда её маленький сын остаётся один.