Вячеслав Иванченко хочет верить, что его жена Юлия начнёт вместе с ним ходить в спортзал.

ЮЛЯ ПОПРАВИЛАСЬ..

Я иногда подшучиваю над Юлей, когда она ест шоколадки. И заметил, что она стала себя ограничивать в количестве еды. Сейчас Юля весит 62 кг, а беременная 65 кг весила. Поэтому она сама испытывает дискомфорт и неуверенность с лишним весом. И это тоже нам мешает в отношениях, потому что в некоторых моментах она не раскрепощена. Я начал в спортзале заниматься, мне тяжело, но надеюсь, что она тоже проникнется спортивным интересом.