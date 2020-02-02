Елена Малышева считает, что истерия вокруг «заболевания века» нагнетается сознательно.

В ней заинтересованы компании фармацевтического рынка и иные, с ним связанные, крупнейшие биржевые игроки, вполне возможно, что свой профит видят и политики.

Есть множество заболеваний куда более серьезных и опасных.

Большинство смертельных случаев от короновируса связано либо с наличием у погибших дополнительных проблем со здоровьем, либо с возрастом, либо с поздним обращением за медицинской помощью.

Более того, теледоктор назвала зловредный вирус «одной из самых слабых инфекций», среди тех, которые обрушивались на человечество.

А на массовой панике теневыми воротилами делаются хорошие деньги.

«Кто-то играет на бирже, маски все раскупили. Фармкомпании ликуют. Много есть игроков в этом мире», — приводят слова Елены Малышевой News.ru.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и врач опровергла наличие суперсилы у коронавируса: по ее словам, разговоры о его опасности сильно преувеличены.

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