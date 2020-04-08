Предпринятые в России меры для профилактики коронавируса способствуют тому, что в стране нет стремительного роста заболеваемости, как в Европе. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, в России сценарий распространения коронавируса «один из самых благоприятных в мире».

«Есть сценарий пассивный, когда мгновенно коронавирусная инфекция начинает главенствовать, есть запаздывающий, вот у нас — опережающий сценарий, который позволяет прирост ежедневный новых случаев ограничить 18–20%. Это не кратный прирост», — сказала Скворцова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Она отметила, что «это свидетельствует о том, что правильные меры по карантинизации населения, по изоляции пациентов из групп риска были предприняты государством».

«Поэтому нам удалось пока избежать вот такого стремительного, по экспоненте пика заболеваемости, с которым столкнулись многие страны европейские», — добавила глава ФМБА.

Ранее Скворцова заявила, что Россия начнет выходить из ситуации с заболеванием COVID-19, вызванным новым коронавирусом, до начала июня.

Накануне глава ФМБА рассказала, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом. По ее словам, это произойдет через 10–14 дней.

В России, по данным на среду, 8 апреля, диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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