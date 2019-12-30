Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в уходящем году в стране наблюдался временный дефицит только пяти препаратов из 14,5 тыс. За пять лет этот показатель сократился в несколько раз. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» в понедельник, 30 декабря

«За пять лет у нас так называемый дефицит, дефектура препаратов просто в разы сократилась. Пять из 14,5 тыс. препаратов, а не сотни, как это было. Надо, чтобы все препараты, которые нужны нам, всегда все были в нужном количестве. Мы над этим работаем», — сообщила Скворцова.

Она отметила, что для предотвращения дефицита лекарств на рынке был принят специальный закон. Он обязывает производителя за 11 месяцев предупреждать о прекращении выпуска препарата или остановке продаж. За это время государство должно принять необходимые меры для исправления ситуации.

Что касается дефицита по пяти препаратам, то это помогло разобраться правительству в причинах сокращения объема производства. Оказалось, что некоторые закупочные цены были ниже уровня рентабельности.

В результате для решения этой проблемы в декабре было подписано постановление правительства России о пересмотре всех предельно отпускных цен на жизненно важные лекарства.

20 июня президент России Владимир Путин назвал три основные проблемы российской системы здравоохранения. Одна из них, по мнению главы государства, заключается в слабой обеспеченности медицинскими препаратами.

Тогда же Путин заявил о двукратном увеличении объема закупок лекарств от рака. Он отметил, что борьбе с онкологией в России уделяется особое внимание, эта тема выделена в отдельное направление в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

4 января правительство России распорядилось выделить регионам более 30 млрд рублей на льготные лекарства. Деньги поступили в субъекты из федерального бюджета.