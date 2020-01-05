Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направила телеграмму супруге скончавшегося от рака хирурга-онколога Андрея Павленко. Об этом 5 января сообщается на сайте Минздрава РФ.

«Не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей», — говорится в сообщении ведомства.

В своей телеграмме Скворцова отметила активную жизненную позицию Павленко, которая проявлялась в его профессиональной деятельности и общественной работе.

«Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление», — добавила министр.

В этот же день стало известно о смерти Павленко. Хирург, боровшийся с раком желудка на протяжении нескольких лет, скончался в Санкт-Петербурге на 41-м году жизни.

2 января Павленкo опубликовал в своем Facebook прощальное письмо. Врач призвал других людей, страдающих аналогичным заболеванием, не опускать руки.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — отметил он.

Павленко также рассказал, что развитие болезни в последние два месяца не оставило ему шансов.

Онкологическое заболевание диагностировали у врача в марте 2018 года. C тех пор он рассказывал в интернете o лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.