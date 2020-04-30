В последние недели Россия уже практически находилась на плато по коронавирусу, завила 30 апреля глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», — сказала глава ведомства в эфире Первого канала.

При этом Скворцова выразила надежду, что в ближайшее время будут зарегистрированы российские тест-системы на выявление антител к коронавирусу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть надежда на выход России на плато, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины граждан на майские праздники. Он указал, что нарушение самоизоляции может привести ко второй волне заболеваний.

Ранее ученые из Сингапурского университета технологий изменили свой прогноз об окончании эпидемии в России. По их мнению, вспышка может полностью завершиться в августе.

По данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев заражения, умерли более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 11,5 тыс.