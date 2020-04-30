Угроза коронавируса для детей существует, однако осложнения у них возникают крайне редко. Об этом 30 апреля в эфире Первого канала рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она указала, что дети чаще всего являются носителями коронавируса. Это означает, что заболевание в большинстве случаев у них протекает бессимптомно.

Также, по словам Скворцовой, в последние недели Россия уже практически находилась на плато по коронавирусу. Темпы заражения благодаря принятым мерам удалось снизить.

По данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев коронавируса, умерли более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 11,5 тыс.

19 апреля стало известно, что пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19.