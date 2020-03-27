Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Готовую к применению вакцину можно ждать не раньше чем через 11 месяцев, отметила она.

23 марта Скворцова рассказала, что разработка вакцины прошла первую фазу. Она рассказала, что препарат рекомбинаторный — то есть, создается не из живых вирусов, а из белков.

Глава ФМБА отметила, что в настоящий момент над разработкой лекарства трудятся два центра агентства. Для увеличения эффективности работы ФМБА перешло на трехсменный график работы.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Четыре пациента погибли.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 575 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились — 129 тыс.

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