Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через 10–14 дней. Об этом 7 апреля заявила глава федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10–14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону — то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что в России ситуация с коронавирусом развивается по одному из благоприятных сценариев. Прирост заразившихся составляет 18–20% в сутки. Скворцова добавила, что Россия опиралась на ошибки других стран, и принятые властями страны меры привели к уходу от экспоненциального роста количества зараженных.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 19:10 (мск) 7 апреля, в мире, по данным Worldometer, зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 78,9 тыс. летальных исходов.

По состоянию на 7 апреля в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

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