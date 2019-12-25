Глава Минздрава Вероника Скворцова не согласилась с оценкой вице-премьера Татьяны Голиковой об ужасном проведении оптимизации системы здравоохранения в регионах.

Министр отметила, что действительно в различных частях РФ оптимизация прошла по-разному, но результаты скорее позитивные, так как удалось добиться роста продолжительности жизни более, чем на пять лет.

«Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество», — цитирует Скворцову ТАСС.

Глава Минздрава добавила, что в сфере здравоохранения есть над чем работать — например, над инфраструктурой и транспортной логистикой, и этим должны заняться регионы.

В целом Скворцова указала, что в отрасли идет нормальное, позитивное движение.

24 декабря Голикова в эфире «России 1» назвала ужасными результаты проведения оптимизации здравоохранения. Ответственность за это вице-премьер возложила на «и на центр, и на регионы»

1 октября президент России Владимир Путин раскритиковал схематическую оптимизацию первичного звена здравоохранения. По его словам, граждане чаще всего жалуются на недоступность медицинских учреждений.