Вероника Скворцова назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России снижение уровня потребления алкоголя и табакокурения. Об этом она рассказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», полная версия которой выйдет в эфир вечером в воскресенье, 2 февраля.

«Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя и почти на треть [произошло] снижение табакокурения», — цитирует Скворцову «РИА Новости».

Кроме того, экс-министр рассказала и о том, что не получилось за время работы в Минздраве.

«Не удалось сделать то, на что не было ресурсов», — добавила Скворцова.

Скворцова занимала должность министра здравоохранения России с 2012 по 2020 год.

15 января вместе с правительством Дмитрия Медведева она ушла в отставку, а после обновления кабмина 21 января не была восстановлена в должности.

Ее место занял Михаил Мурашко, до этого назначения руководивший Росздравнадзором. В свою очередь, Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.