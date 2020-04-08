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Натуральные продукты могут стимулировать иммунитет человека и оказывать профилактирующее действие или облегчать протекание простудного заболевания. Такое мнение высказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в среду в эфире программы «Время» на Первом канале.

«Натуральные продукты очень часто обладают иммуномодулирующим и мягким иммуностимулирующим действием. Это не выручит, то есть вы можете все равно заболеть, но вы будете болеть не в такой тяжелой форме, — сказала она. — А в ряде случаев это позволяет за счет высокого иммунитета полностью профилактировать заболевание».

«Поэтому определенный смысл вот в этих народных средствах, повышающих иммунитет, есть», — заключила Скворцова.

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