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До выхода на плато в ситуации с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 10-14 дней. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

«Если мы будем также рационально себя вести, это касается всего населения — от детей до старших возрастных групп, — если мы при этом будем увеличивать объёмы тестирования, скрининговых диагностических тестов… то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала она.

По её словам, после этого Россия какое-то время продержится на плато и пойдёт в обратную сторону.

«Сколько времени мы поднимались на плато, столько же мы будем опускаться с него», — добавила она.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 — непростой этап в жизни России.

Как отметил президент, если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.

Он также сказал, что пик эпидемии ещё не пройден.

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