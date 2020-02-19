Скульптор Анатолий Бичуков скончался на 86-м году жизни. Об этом в среду, 19 февраля, стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, творческий деятель умер в своей мастерской на улице Щепкина в Москве.

Бичуков родился в 1934 году в Донецке. В 1964 году окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, а с 2001 по 2011 год являлся его ректором.

Среди его работ — памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре, ансамбль «Защитникам земли русской» на Поклонной горе, монумент на Трубной площади. Кроме того, он принимал участие в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Его работы можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее, во многих музеях России и зарубежных коллекциях.