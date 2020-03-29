Первую в Ставрополье пациентку с коронавирусом планируют выписать из больницы на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

На 29 марта новых случаев заражения в регионе нет, заболевших по-прежнему пятеро, написал он на своей странице в Instagram. Все болеют практически без симптомов, отметил он.

Первой жительницей региона, у которой выявили коронавирус, стала врач-инфекционист Ирина Санникова, которая скрыла поездку в Испанию, а позже была госпитализирована из-за ухушения самочувствия, напоминает «РИА Новости». Еще трое пациентов — люди из ее окружения. Пятый больной вернулся из Франции.

Санникова была главным внештатным специалистом регионального минздрава по инфекционным заболеваниям. После того как было обнаружено, что она скрыла поездку и после этого продолжала работать, ее уволили. Она вернулась 9 марта, после этого вела занятия у студентов, а в больницу попала только 17 марта. Против женщины возбуждено уголовное дело о халатности и сокрытии информации об обстоятельствах, которые создают опасность жизни или здоровью людей.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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