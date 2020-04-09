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Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, «абсолютно» не считает себя виноватой. Об этом она заявила «МК».

При этом врач отметила, что пока не готова озвучить свою версию событий.

«Возможно, в будущем, но не сейчас. Мне есть что сказать», — цитирует ее издание.

Как пояснила инфекционист, она опасается, что ее заявления могут стать причиной для нового "витка скандала". По словам Санниковой, она была и остается "человеком гражданской позиции с незапятнанной репутацией".

Врач отказалась говорить о пациентах из ее окружения, которые после общения с ней заболели COVID-19. Она добавила, что сейчас долечивается в стационаре, у нее физическая слабость, одышка и ей "тяжело говорить". Подобные вопросы она назвала нечестными, заметив, что переживает за эту ситуацию "как врач".

По словам Санниковой, в возбужденном СК уголовном деле она "не обвиняемая и не подозреваемая".

«Никакого статуса (по уголовному делу. — Прим. ред.) нет. Знаю, что возбудили два уголовных дела по двум статьям. Но те, кто писал обращения в следственные органы и прокуратуру в мою поддержку, присылали мне ответ за подписью следователя, что я не нахожусь ни в статусе подозреваемой, ни в статусе обвиняемой. Дело возбуждено «по факту», — говорит она.

Собеседница "МК" отметила, что после случившегося у нее сохранилась "и вера в людей, и вера в жизнь". Санникова подчеркнула, что она не обижается на тех, кто жаловался на нее.

«Для меня больной человек — это человек, каким бы он ни был. Заключенный, подонок… Все равно мой долг — это помочь, протянуть руку помощи. По-человечески», — сказала она.

В середине марта в Ставрополье выявили первый случай заболевания COVID-19. Пациентом оказалась бывшая на тот момент главным инфекционистом края Ирина Санникова — врач скрыла от руководства поездку в Испанию, а после возвращения не стала соблюдать карантин, продолжила ходить на работу и читать лекции студентам. Впоследствии еще у четырех человек из ее окружения выявили коронавирус. Позднее Санникова признала свою вину.

Ставропольский Минздрав исключил Санникову из числа главных внештатных специалистов ведомства по инфекционным болезням.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК России «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, заразились более 1,35 миллиона человек, свыше 79 тысяч пациентов умерли.

В России коронавирус диагностировали у 10 131 человек, из них 698 выздоровели, 76 скончались.

В Москве и многих других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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