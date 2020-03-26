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Главврач пермского регионального онкодиспансера Максим Мезенцев госпитализирован с подозрением на коронавирус. Ранее медик вернулся из-за границы и, закрыв глаза на карантин, сразу отправился на работу. По данным СМИ, главврач успел вступить в контакт с более чем 40 сотрудниками медучреждения, а также с рядом пациентов. Сейчас Мезенцев находится в изолированном боксе инфекционной больницы Перми.

В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

По данным ведомства, в середине марта мужчина вернулся в Россию после поездки в Турцию — при этом Telegram-канала Mash пишет, что медик приехал не из Турции, а с Сейшельских островов. Несмотря на указ правительства об обязательной самоизоляции после выезда за границу, Мезенцев сразу вышел на работу.

Как заявили в Минздраве, в течение недели он неоднократно приходил в больницу. Издание «Новая газета» уточняет, что главврач общался не только с администрацией и заведующими медучреждения, но и с онкобольными пациентами. «При этом он действительно выглядел здоровым», — сообщил изданию один из сотрудников центра.

Примерно спустя неделю после прибытия, 25 марта, Мезенцев почувствовал недомогание и был направлен в инфекционную больницу с подозрением на COVID-19, добавили в Минздраве. О том, что он был за границей, главврач решил рассказать только после госпитализации.

«Он сам изъявил желание раскрыть данные о себе. По его словам в середине марта он вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, также у него не было никаких признаков заболевания ОРВИ», — заявили в пресс-службе министерства.

«Мы считаем, что в условиях распространения коронавируса, помимо предпринимаемых мер, очень важна и сознательность людей, а для врачей это важно вдвойне. Сейчас Минздрав оценит его действия и примет необходимые решения», — добавили в ведомстве.

Сейчас Мезенцев находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Большинство СМИ сообщают, что результаты его тестов на коронавирус пока неизвестны. В то же время канал Mash, а также сайт телеканала Vetta 24 пишут, что диагноз COVID-19 у главврача уже подтвержден.

При этом портал «Царьград» отмечает, что вместе с Мезенцевым на карантин отправили по меньшей мере 40 сотрудников онкодиспансера. В Минздраве сообщили, что из-за отстранения многих врачей медучреждение работает в режиме повышенной готовности.

По данным портала 59.ru, самоизолировались также главврач пермской городской больницы №4 Андрей Розин, начальник ее медицинской службы, а также главный бухгалтер и юрист данной ГКБ. Такое решение медики приняли после того, как стало известно, что Мезенцев несколько раз заходил в данное медучреждение и контактировал с его сотрудниками.

Пермский журналист Василий Кучумов первым предал огласке произошедшее в региональном онкодиспансере — на своей странице в соцсети Facebook мужчина призвал Следственный комитет России принять меры в отношении Мезенцева.

Также он потребовал привлечь к ответственности и министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову, так как женщину не смутил загар главврача, когда тот присутствовал у нее на совещании. Вместе с тем, по данным Mash, заявление в СК на Мезенцева пишут и пациенты онкодиспансера.

Напомним, что ранее, 23 марта 2020 года, уголовное дело возбудили в отношении главного внештатного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой.

В начале марта медик побывала в Испании, не сообщив руководству, что отправилась в поездку. По приезде 9 марта Санникова решила не принимать меры самоизоляции и продолжила преподавать в Ставропольском государственном медуниверситете, где занимала пост профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии.

17 марта женщина почувствовала себя плохо и была госпитализирована с подозрением на коронавирус. О том, что она была в Мадриде, инфекционист сообщила только после того, как попала в больницу.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в соцсети Instagram сообщил, что диагноз COVID-19 у Санниковой подтвердился.

«Пациентка находится в краевой инфекционной больнице, в полностью изолированном боксе. Это исключает дальнейшее распространение инфекции. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул глава края.

Также Владимиров добавил, что все люди, контактировавшие с инфекционистом, были выявлены и помещены на карантин. При этом в СМИ ранее сообщалось, что с момента прибытия из Испании Санникова успела пообщаться с 13 иностранными студентами, а также с 11 коллегами.

В отношении главного внештатного инфекциониста возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Расследованием занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел СК.

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