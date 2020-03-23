Против председателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета (СК) РФ 23 марта.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин его помиловал после обращения муфтия мусульман Крыма.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции. Попытки усомниться в результатах голосования президент России Владимир Путин называл смешными, а воссоединение полуострова с РФ — долгожданным.