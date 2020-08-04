При этом президент не назвал конкретные временные рамки. «Очень скоро», — пообещал Трамп.

По его словам, к ноябрьским выборам в США численность воинского контингента в Афганистане будет составлять «вероятно, от 4 до 5 тысяч».

В конце февраля США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.

По словам госсекретаря Майка Помпео , США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США согласились на организацию встреч с Ираном, посвященных афганскому мирному процессу.

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