Всероссийская федерация легкой атлетики во вторник направила письмо совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Еще неделю назад на заседании президиума отечественной федерации «обсудили статус существующих коммуникаций с World Athletics и приняли решение начать новый раунд переговоров». В смысле — чтобы наши легкоатлеты стали как все легкоатлеты мира. С правами.

Первое заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, организованное ВФЛА, как раз и состоялось в понедельник. Почему только первое — вопрос уже из прошлого, поэтому ответа на него не будет. Смена президентов не просто случается, да и дается тоже. Президенты уходят, проблемы нарастают.

И письмо нынешнего руководства (главы у федерации, кстати, нет, есть исполняющий обязанности), и решения о попытках начать новые раунды происходят накануне заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (с 29 по 30 июля). Именно там ВФЛА может быть полностью лишена членства в международной организации, а значит, и тех остатков прав, которые имела.

Совет обозначит свою позицию, а утвердить наказание должен будет конгресс World Athletics, который состоится через полгода. Намеков на то, что Совет будет снисходителен к нашим проблемам, никаких. Отношение к внезапному самоустранению от дел президента Юрченко было воспринято дежурно: «Это, очевидно, внутреннее дело».

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В дни воспоминаний о московской Олимпиаде поделился своими и президент МОК Томас Бах. Он хотел приехать в Москву, но его не пустили немцы. Хотя Бах даже представлял атлетов ФРГ на открытых дебатах по поводу бойкота Олимпиады в Москве.

«Спортсмены многих стран стали жертвами не только того бойкота в 1980-м, но и ответного, в 1984-м, который был местью соцлагеря. Два поколения спортсменов были лишены олимпийской мечты, оказалось, что они годами готовились к… ничему. Они были наказаны за то, к чему не имели никакого отношения, что никогда не поддерживали».

Наши лидеры сборной или только еще вступающие в нее спортсмены тоже «отношения не имели» и тоже сейчас готовятся к «ничему». Нет, сборы есть. Вот только что главный тренер Юрий Борзаковский объявил о втором сборе легкоатлетов: «В августе легкоатлеты будут централизованно готовиться на двух федеральных базах — в Новогорске и Кисловодске. Сбор в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа, на кисловодской базе «Юг Спорт» — с 1 по 20 августа. Новогорск примет 62 спортсменов и специалистов; если говорить о спортсменах — это метатели, группа прыжков, многоборцы и спринт. Кисловодск — 37 спортсменов и специалистов, преимущественно это группа выносливости и ходьба».

А дальше должен быть чемпионат России. Место которого еще не определено. То ли Смоленск, то ли Брянск. А может, Челябинск или первоначальный вариант — Чебоксары. Нет почти в стране хороших стадионов, трудно.

Но в конце концов стадион, может, и найдут. Бегал ведь сам главный тренер когда-то по раздолбанным дорожкам стадиона в Малаховке, а результаты показывал.

Только вот спросила одного тренера: как думаете, поедут лидеры на чемпионат России? Ответ получила четкий: «Сомневаюсь. А что им там делать? Бить остальных как младенцев?»

Оно конечно, лидерами не рождаются, а становятся — и тогда тоже, когда есть возможность тянуться за сильнейшими. Только вот сильнейшим-то куда тянуться, если один чемпионат России у них и останется? Через эти мысли наша легкая атлетика прогоняет себя многократно.

Вот чемпионат США в этом году вообще отменили. Тоже в сентябре должен был пройти. «Проблемы с безопасностью оказались слишком серьезными, чтобы их преодолеть, — заявляет пресс-релиз организации. — Нам не рекомендовано проводить массовое мероприятие с участием спортсменов из разных регионов страны». Но участие спортсменов из США в Бриллиантовой лиге, которая пока еще (отмены не было) стартует 14 августа этого года в Монако, предполагается.

Мы бы, может, наш чемпионат и отменили за неимением готового для его проведения стадиона, это тоже проблемы безопасности. Но только в Монако ведь никого из топов России все равно не пустят. А среднее звено нашей легкой атлетики хоть поварится на чемпионате России в своей среде. Сборы ведь месяц за месяцем для чего-то идут.

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Пресс-служба ВФЛА по итогам заседания комиссии сообщила, что принято решение разработать новую актуальную «дорожную карту» по выходу ВФЛА из кризиса. Обещано, что в ней будут реформы: их цель — внедрение нулевой терпимости к допингу. Тут боишься даже комментировать. Внедряем вроде давно, но, может, узнаем подробности позже.

В заседании комиссии принимали участие: первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников, советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, директор по спорту, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин, генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая, председатель комиссии спортсменов ВФЛА Елена Исинбаева и член комиссии спортсменов ВФЛА Мария Аглицкая. Те ли это головы, что придумают план спасения вида спорта, и плечи, что выдержат нынешний груз отечественной легкой атлетики, узнаем… тоже позже.

Следующее заседание комиссии намечено на 5 августа. На нем проект «дорожной карты» будет вынесен на обсуждение всех членов комиссии. А после утверждения документ будет направлен в World Athletics.

…На фоне невыплаченного штрафа в пять миллионов долларов (плюс то, что еще «набежало» за всякие рассмотрения дел на миллион с хвостиком) новый раунд переговоров с World Athletics по восстановлению членства организации начинать не просто сложно. Очень-очень. Кредита доверия у нас нет, потерян. А жесткий принцип «утром деньги, вечером стулья» работает и в бизнесе, и в спорте, который с бизнесом уже сливается.

Но бездействовать вовсе еще хуже. Тем более, что бы ни сказал Совет WA в ближайшие часы, до внедрения наказания в реальность еще полгода. И попытка не пытка. Пусть даже запоздалая. Пытка не знать, будет ли в стране жить легкая атлетика.