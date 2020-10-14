Экономист Михаил Делягин считает, что гражданская война грянет в США сразу после объявления результатов президентских выборов в ноябре. При этом эксперт полагает, что ситуация за океаном отразится не самым позитивным образом на положении дел в России, сообщает Deita.ru.

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Делягин напомнил, что любые крупные события в США обязательно имеют влияние на другие страны. В пример он привел кризис 2008 года, от которого, по его мнению, Россия не может оправиться до сих пор, поскольку с тех пор показывает стабильный спад экономики. Именно поэтому, подчеркнул экономист, российским властям крайне необходимо приготовиться к очередным американским потрясениям. Главное из них — почти гарантированная гражданская война, которая, по мнению Делягина, начнется в ноябре 2020 года.

Он отметил, что американцы по привычке постараются скинуть свои проблемы «на периферию мира». Они обязательно постараются преодолеть финансовые трудности, в том числе и за счет российских ресурсов, отметил эксперт. Поэтому, по его словам, Москве следует приготовить контрмеры для США. Кроме того, российские власти должны быть готовы к ухудшению ситуации внутри страны.

Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Евгений Сатановский заявил, что война между Россией с одной стороны и Западом и его партнерами с другой неизбежна. Он спрогнозировал отказ Германии от реализации проекта «Северный поток — 2». В связи с этим эксперт предположил, что Москве стоит потратить освободившиеся деньги, на то, чтобы покончить с «гадскими США и Германией», «мелким трехглавым змеем Прибалтикой и Украиной», а также Турцией, Японией и Великобританией. Политолог обвинил эти страны в наглости, наездах, шантаже, обвинениях и оскорблениях. Политолог подчеркнул, что война не избежна, однако перед этим, по его мнению, Россию хотят ослабить, разорить и развалить изнутри.