Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность решением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) освободить от должности гендиректора организации Юрия Гануса. WADA напомнило о важности гарантий невмешательства национальных Олимпийских и Паралимпийских комитетов в дела национальных антидопинговых агентств, передает «Интерфакс».

Наблюдательный совет РУСАДА в среду рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос об увольнении Гануса за «нарушения корпоративных процедур». Ранее был опубликован аудиторский отчет, выявивший «существенные нарушения финансовой деятельности» РУСАДА, позиция которого в вопросе допинговых нарушений в России идет вразрез с политикой государственных ведомств. Аудит был инициирован учредителями РУСАДА — Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

«Рекомендация набсовета РУСАДА об увольнении Гануса поставила дополнительные очень важные вопросы относительно юридического процесса, который был соблюден, и мотивов, стоящих за рекомендацией», — заявляет международное агентство.

WADA намерено запросить у российских властей разъяснения и рассмотрит возможность принятие дальнейших решений, напомнив, что условием окончательного восстановления РУСАДА является соблюдение независимости национального антидопингового агентства и отсутствие любого вмешательства в его дела.

Сам Ганус также отреагировал на новости о своей грядущей отставке, назвав безосновательными обвинения в его адрес.

«Я профессионал в своем деле. Члены набсовета приняли то решение, за которое им придется отвечать. Они рекомендовали меня отстранить, я не понял на основании чего. Тот аудиторский отчет мы оспариваем, возникает много вопросов», — сказал Ганус «Интерфаксу».

Он также отметил, что ход восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики и Союза биатлонистов России после его увольнения будет затруднен и «все может быть отброшено назад».

В твиттере гендиректор опубликовал «Песню о Буревестнике» Максима Горького, предрекая грядущие потрясения, которые обрушатся на прячущихся в утесах жирных и глупых пингвинов.

pic.twitter.com/SEXWToXu88 — Yuriy Ganus (@GanusYuriy) August 5, 2020

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил о своем несогласии с выводами аудиторов. Он отвергал обвинения в коррупции и предполагал, что «недоброжелатели из верхних эшелонов» инициировали попытки дискредитации агентства и его лично. Сайт с доводами Гануса подвергся хакерской атаке, а сам гендиректор всерьез опасается крайнего варианта развития событий, при котором он будет физически ликвидирован спецслужбами РФ, разделив судьбы своих предшественников на этом посту.