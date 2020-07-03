слова Степанова.

Министр добавил, что в западных регионах Украины наблюдается наиболее напряженная ситуация с коронавирусом.

"Всего 11 регионов в Украине, где показатели (заболеваемости, – ред.) сейчас превышают нормы. По представлению санэпидемврачей этих областей были сделаны представления об усилении ограничительных мер", – сказал Степанов.

По последним данным, на Украине выявлено более 46 тысяч случаев коронавируса, более 20 тысяч человек вылечились, еще 1 212 скончались в результате осложнений.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ВОЗ заявили о негативной тенденции с коронавирусом.

А из короткого аудиоролика вы узнаете, почему процесс создания вакцины настолько длительный.

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