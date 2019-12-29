Актер Тверского академического театра драмы Константин Юченков скончался на 73-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

Народный артист России умер после продолжительной болезни 28 декабря, отмечается в сообщении. «Человек-эпоха в современной истории русского национального театра, посвятивший сцене более 50 лет, 45 из них — тверским подмосткам», — уточнили в театре.

Прощание с актером состоится 31 декабря в Тверском академическом театре драмы, начало гражданской церемонии в 11:00.

Константин Глебович Юченков родился 22 июня 1947 года в Смоленске в семье актеров. Он окончил актерский факультет ГИТИСа имени Луначарского. Работал в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах, а за годы службы в Тверском театре сыграл более 100 разноплановых ролей. Является лауреатом Премии губернатора Тверской области за исполнение роли Евгения Арбенина в спектакле «Маскарад».

Юченков играл Мольера в «Кабале святош» Михаила Булгакова, Бороздина в «Вечно живых» Михаила Розова, Вронский в «Анне Карениной» Льва Толстого и многих других. Кинозрителям он известен по ролям в фильмах «Верь мне», «Частный детектив Татьяна Иванова», «Прощаться не будем».