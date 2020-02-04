Умер ученый, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Об этом сообщают"Известия".

Ученый скончался в возрасте 89 лет. Отмечается, что он умер в Москве в своей квартире.

Теодор Шанин родился 30 октября 1930 года в Польше. Он внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. В России он оказывал большое влияние в развитии новых форм академического образования. Был удостоен множества наград в разных странах.

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