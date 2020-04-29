СПОРТ

Скончался олимпийский чемпион по метанию копья Янис Лусис

01:32 30/04/2020

Победитель Олимпийских игр в Мехико по метанию копья в составе сборной СССР Янис Лусис умер в возрасте 80 лет, передает ТАСС со ссылкой на Латвийский союз легкой атлетики.

В последнее время Лусис боролся с онкологическим заболеванием. «Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Яниса, друзьям, родственникам и всей легкоатлетической семье», – отмечается в сообщении латвийской организации.

Кроме золотой медали Олимпийских игр спортсмен также завоевал серебряную (в 1972 году) и бронзовую (в 1964 году) награды Игр. Лусис – четырехкратный чемпион Европы, он дважды устанавливал мировой рекорд. В 1987 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала его лучшим копьеметателем в истории спорта.В 2014 году Лусиса включили в в Зал славы международной федерации за особый вклад в развитие легкой атлетики.

Ранее ушла из жизни призер Олимпийских игр по гандболу, чемпионка мира Марина Базанова. Ей было 57 лет. После завершения спортивной карьеры Базанова работала реабилитологом в немецком городе Бремен.



