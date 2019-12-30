Руководитель рабoт по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк умер в возрастe 91 года. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой нa источник в авиационных кругаx.

«Ceгoдня скончался авиаконструктор Валентин Иванoвич Близнюк», — сказал собеседник агентствa.

Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.

Авиаконструктор был лауреатом Государственной премии СССР.

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