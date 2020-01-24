Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

По данным «Российской газеты», Кузнецов скончался в Благовещенске.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал Кузнецова «коренным дальневосточником». Он воевал в Афганистане, где не раз рисковал жизнью, за что был удостоен высоких наград и звания Героя СССР.

View this post on Instagram "На 74-ом году жизни ушел Юрий Викторович Кузнецов. Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, коллегам и всем, кто знал этого яркого, порядочного, решительного и доблестного Человека. Это невосполнимая утрата для всех нас. ⠀ Юрий Викторович – коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где проявил себя как смелый и талантливый командир, не раз рисковал жизнью, за что был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза. ⠀ Генерал Юрий Кузнецов активно занимался общественной деятельностью. Два созыва он проработал депутатом Законодательного Собрания Приамурья, позже являлся депутатом Благовещенской городской Думы. Его вклад в развитие любимого города был значителен. И никаких вопросов не возникло, когда ему присвоили знание «Почетный гражданин города Благовещенска». ⠀ От нас ушел талантливый, честный и великодушный человек. Таким он и останется в нашей памяти. Разделяю горе всех, кто знал Юрия Викторовича, и выражаю свои соболезнования. ⠀ Скорблю вместе с вами" Губернатор Амурской области В.А. Орлов @va.orlov ⠀ #правительствоао #амурскаяобласть #приамурье #ГубернаторАмурскойОбласти A post shared by Правительство Амурской области (@amurobl_official) on Jan 23, 2020 at 6:39pm PST

После окончания военной службы Кузнецов занимался общественной деятельностью. В течение двух созывов он был депутатом Законодательного Собрания Приамурья, а затем — депутатом Благовещенской городской Думы.

Как сообщал «Рамблер», ранее на 95 году жизни скончался последний в Новосибирской области Герой СССР Александр Анцупов. Высшую награду он получил за отвагу, проявленную во время форсирования Днепра.

Видео дня. Актриса Бочкарева устроила шоу на суде