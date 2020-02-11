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Скончался чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд

20:26 11/02/2020

Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд скончался в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александра Мирзояна.

«Да, Валерий Леонидович умер», – сказал он.

Ранее Рейнгольд был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева в Москве с обширным инфарктом.

Валерий Рейнгольд также выступал за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» он становился чемпионом СССР 1962 года, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, двукратным обладателем Кубка СССР.



