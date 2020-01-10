Манул из Московского зоопарка, боровшийся со злокачественной опухолью, умер в начале января. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Кот, находившийся под постоянным наблюдением ветеринаров несколько месяцев, ушел из жизни 3 января. Его можно назвать долгожителем — ему было 10 лет, а в дикой природе представители этого вида живут в два раза меньше, передает «РИА Новости».

За манула переживали многие люди, отметили в зоопарке.

«Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о мануле и запомнят его здоровым, неизменно таинственным и прекрасно пушистым», — говорится в сообщении.

Животное, которое, помимо рака, страдало системным заболеванием, переселили из вольера в ветпункт в октябре.

Манул с 1987 года был официальным символом Московского зоопарка. Во время реконструкции 2013 года символику с ним убрали, но три года спустя, к 155-летнему юбилею зоосада, вернули.

Манулы — животные из семейства кошачьих, обитают в Азии. Вид относится к редким, местами находится на грани исчезновения.