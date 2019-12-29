Умер советский, российский актёр театра и кино Константин Юченков. Ему было 72 года.

Юченков сыграл более 100 ролей в кино. В 1998 году получил звание народного артиста России.

Это большая, невосполнимая утрата для всех ценителей театрального искусства и культуры Тверской области. Представитель актёрской династии, Константин Глебович более 45 лет отдал служению в Тверском академическом театре драмы, — цитирует ТАСС слова главы региона Игоря Руденю.

Прощание с артистом пройдёт 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве на 80-м году жизни умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Актриса скончалась после продолжительной болезни.

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