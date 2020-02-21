Российский актер Николай Тонский, сыгравший главную роль в комедийной киноленте Виктора Волкова «Триста лет спустя», скончался в Москве в пятницу, 21 февраля. Об этом сообщил Пятый канал.

Артист также снялся в фильмах «Особенности русской бани» и «Шоу-бой», сообщается на сайте kp.ru.

Тонского нашли мертвым в его собственной квартире. Артисту было 52 года. Причины смерти не называются, но несколько лет назад он попал в серьезную аварию, после которой так и не смог восстановиться, пишет «Федеральное агентство новостей».