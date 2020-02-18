Академик Владимир Матюхин умер в селе Юдино Московской области в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, родственники профессора, академика медицинских наук СССР, России и Белоруссии 13 февраля позвонили в скорую помощь и заявили о его смерти.

«Мужчина скончался у себя дома, в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья», — пояснил источник в здравоохранении округа.

Владимир Александрович Матюхин — физиолог, автор более 240 работ. После катастрофы на Чернобыльской АЭС основал в Белоруссии Институт радиационной медицины МЗ РБ, который стал головным учреждением по изучению эколого-радиационных проблем человека.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве умер автор геологической гипотезы «Расширяющейся Земли», учёный-геолог Владимир Ларин. Его тело нашли на балконе квартиры.

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