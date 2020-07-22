Журналист Василий Конов сообщил в своем Telegram-канале.о кончине в возрасте 73 лет советского хоккеиста, олимпийского чемпиона Инсбрука-76, участника суперсерии 1972 года, напарника Валерия Харламова Александра Гусева.

Защитник, заслуженный мастер спорта СССР Александр Гусев являлся воспитанником ДЮСШ ЦСКА (Москва).

Он выступал за армейский клуб с 1967 по 1978 год и семь раз становился в составе команды чемпионом СССР. Он забил в первенстве Союза 64 шайбы.

С 1984 по 1990 год Гусев был тренером СКА МВО (Калинин).

Образ Александра Гусева был воплощен в фильме «Легенда номер 17». Там его фамилию изменили на Гуськов. Его сыграл актер Александр Лобанов.